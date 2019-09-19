НБУ планирует напечатать 5 млн банкнот номиналом 1 тысяча гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Национальный банк Украины уже на первом этапе планирует напечатать 5 миллионов новых банкнот номиналом 1 тысяча гривен. Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент УНН.
"Мы планируем его (предварительный выпуск - ред.) провести в объемах около 5 млн штук банкнот", - сообщил представитель НБУ.
Далее, по словам Зайвенко, банкноты будут печатать по мере необходимости.
Напомним, Национальный банк с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен с портретом первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского.