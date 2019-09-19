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НБУ планує надрукувати 5 млн банкнот номіналом 1 тисяча гривень

НБУ планує надрукувати 5 млн банкнот номіналом 1 тисяча гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Національний банк України вже на першому етапі планує надрукувати 5 мільйонів нових банкнот номіналом 1 тисяча гривень. Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент УНН.

"Ми плануємо його (попередній випуск – ред.) провести в обсягах близько 5 млн штук банкнот", - повідомив представник НБУ.

Далі, за словами Зайвенко, банкноти друкуватимуть за необхідності.

Нагадаємо, Національний банк із 25 жовтня вводить в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень із портретом першого президента Української академії наук Володимира Вернадського.

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