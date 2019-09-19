НБУ планує надрукувати 5 млн банкнот номіналом 1 тисяча гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Національний банк України вже на першому етапі планує надрукувати 5 мільйонів нових банкнот номіналом 1 тисяча гривень. Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент УНН.
"Ми плануємо його (попередній випуск – ред.) провести в обсягах близько 5 млн штук банкнот", - повідомив представник НБУ.
Далі, за словами Зайвенко, банкноти друкуватимуть за необхідності.
Нагадаємо, Національний банк із 25 жовтня вводить в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень із портретом першого президента Української академії наук Володимира Вернадського.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ назвали найдорожчу пам'ятну монету