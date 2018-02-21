НБУ подготовил регуляцию по управлению рисками в коммерческих банках

"На сегодня уже готова регуляция об управлении рисками в коммерческих банках. Мы уже готовы были бы ее утвердить правлением, но некоторые пункты требуют внесения изменений в законодательство, особенно в вопросе корпоративного управления в банковском секторе. Поскольку эти изменения еще не были утверждены парламентом, мы ввели дорожную карту. Те, которые не требуют изменения законодательства, мы будем внедрять, а те, которые требуют, будут предоставлены нами в качестве рекомендаций", - сообщила Е.Рожкова.

Напомним, Нацбанк создаст и будет вести кредитный реестр.