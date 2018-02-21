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НБУ підготував регуляцію щодо управління ризиками в комерційних банках

НБУ підготував регуляцію щодо управління ризиками в комерційних банках

Київ • УНН

 • 8217 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. На сьогоднішній день вже фактично готове регулювання щодо управління ризиками в комерційних банках, його будуть поступово впроваджувати. Про це під час брифінгу повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.

"На сьогодні вже готова регуляція про управління ризиками в комерційних банках. Ми вже готові були б її затвердити правлінням, але деякі пункти потребують внесення змін в законодавство, особливо в питанні корпоративного управління в банківському секторі. Оскільки ці зміни ще не були затверджені парламентом, ми запровадили дорожню карту. Ті, які не потребують зміни законодавства, ми будемо впроваджувати, а ті, які потребують, будуть надані нами в якості рекомендацій", - повідомила К.Рожкова.

Нагадаємо, Нацбанк створить та буде вести кредитний реєстр.

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