НБУ підготував регуляцію щодо управління ризиками в комерційних банках
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. На сьогоднішній день вже фактично готове регулювання щодо управління ризиками в комерційних банках, його будуть поступово впроваджувати. Про це під час брифінгу повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.
"На сьогодні вже готова регуляція про управління ризиками в комерційних банках. Ми вже готові були б її затвердити правлінням, але деякі пункти потребують внесення змін в законодавство, особливо в питанні корпоративного управління в банківському секторі. Оскільки ці зміни ще не були затверджені парламентом, ми запровадили дорожню карту. Ті, які не потребують зміни законодавства, ми будемо впроваджувати, а ті, які потребують, будуть надані нами в якості рекомендацій", - повідомила К.Рожкова.
Нагадаємо, Нацбанк створить та буде вести кредитний реєстр.