НБУ перечислил в Госбюджет 47,6 млрд грн

По сравнению с соответствующим периодом январь-апрель 2018 года сумма такого перерасчета была меньше, она составила 15 млрд грн.

Напомним, в августе 2018 года Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины всю сумму прибыли регулятора в 44,6 млрд грн , которую должен уплатить в прошлом году.

Отметим, что в этом году Нацбанк планирует перечислить в государственный бюджет часть прибыли за 2018 в размере почти 64,88 млрд грн.

Как сообщал УНН, Государственный бюджет Украины за январь-апрель 2019 года получил 322,566 млрд грн доходов, что на 16,125 млрд грн, ниже планового показателя на этот период.