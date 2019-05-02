НБУ перечислил в Госбюджет 47,6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В конце апреля Национальный банк Украины перечислил в Госбюджет 47,6 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальные данные из сайта Государственной казначейской службы Украины.
По сравнению с соответствующим периодом январь-апрель 2018 года сумма такого перерасчета была меньше, она составила 15 млрд грн.
Напомним, в августе 2018 года Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины всю сумму прибыли регулятора в 44,6 млрд грн , которую должен уплатить в прошлом году.
Отметим, что в этом году Нацбанк планирует перечислить в государственный бюджет часть прибыли за 2018 в размере почти 64,88 млрд грн.
Как сообщал УНН, Государственный бюджет Украины за январь-апрель 2019 года получил 322,566 млрд грн доходов, что на 16,125 млрд грн, ниже планового показателя на этот период.