НБУ перерахував до Держбюджету 47,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Наприкінці квітня Національний банк України перерахував до Держбюджету 47,6 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційні дані зі сайту Державної казначейської служби України.
У порівнянні з відповідним періодом, січень-квітень 2018 року сума такого перерахунку була меншою, вона склала 15 млрд грн.
Нагадаємо, у серпні 2018 року Національний банк перерахував до Державного бюджету України усю суму прибутку регулятора у 44,6 млрд грн, яку мав сплатити у минулому році.
Зазначимо, що цього року Нацбанк планує перерахувати до державного бюджету частину прибутку за 2018 рік у розмірі майже 64,88 млрд грн.
Як повідомляв УНН, Державний бюджет України за січень-квітень 2019 року одержав 322,566 млрд грн доходів, що на 16,125 млрд грн, нижче за плановий показник на цей період.