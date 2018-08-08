НБУ повністю розрахувався з держбюджетом

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Національний банк перерахував до Державного бюджету України усю суму прибутку регулятора у 44,6 млрд грн, яку мав сплатити у 2018 році, передає УНН з посиланням на повідомлення регулятора.

“Національний банк остаточно розрахувався за зобов’язаннями перед Державним бюджетом, сплативши останній транш частини прибутку до розподілу 2017 року, який підлягав перерахуванню до Держбюджету на 2018 рік. Таким чином, наразі повністю перераховано усю заплановану суму у розмірі 44,6 млрд грн”, — сказано у повідомленні.

Як уточнили в Нацбанку, прибуток регулятора за 2017 рік перерахований низкою траншів за графіком, узгодженим із Мінфіном. Це зроблено з метою згладжування впливу від змін обсягу коштів уряду на коливання ліквідності банківської системи та на динаміку інфляції.

Нагадаємо, протягом липня міжнародні резерви України скоротились на 1,3% до 17 млрд 748,5 млн доларів.

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