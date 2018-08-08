НБУ полностью рассчитался с госбюджетом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины всю сумму прибыли регулятора в 44,6 млрд грн, которую должен был уплатить в 2018 году, передает УНН со ссылкой на сообщение регулятора.
“Национальный банк окончательно рассчитался по обязательствам перед Государственным бюджетом, оплатив последний транш части прибыли к распределению 2017 года, который подлежал перечислению в Госбюджет на 2018 год. Таким образом, в настоящее время полностью перечислена вся запланированная сумма в размере 44,6 млрд грн”, — сказано в сообщении.
Как уточнили в Нацбанке, прибыль регулятора за 2017 год перечислена несколькими траншами по графику, согласованному с Минфином. Это сделано с целью сглаживания влияния изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и на динамику инфляции.
Напомним, в течение июля международные резервы Украины сократились на 1,3% до 17 млрд 748,5 млн долларов.