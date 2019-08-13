НБУ: топливо за год подешевело на 0,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Цены на топливо в июле этого года были на 0,4% ниже по сравнению с прошлогодними. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
"Цены на топливо были меньше прошлогодних (на 0,4%)", - сообщили в НБУ.
Как отметили в Нацбанке, это произошло прежде всего в результате удешевления нефти на мировых рынках и благоприятной ситуации на валютном рынке Украины.
Напомним, в Украине выдали почти 6,8 тыс. лицензий на торговлю топливом.