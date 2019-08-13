НБУ: пальне за рік подешевшало на 0,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Ціни на пальне у липні цього року були на 0,4% нижчими у порівнянні з минулорічними. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацбанку.
"Ціни на паливо були меншими за минулорічні (на 0,4%)", - повідомили у НБУ.
Як зазначили у Нацбанку, це відбулося передусім у результаті здешевлення нафти на світових ринках і сприятливої ситуації на валютному ринку України.
Нагадаємо, в Україні видали майже 6,8 тис. ліцензій на торгівлю пальним.