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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 млн гривен: кому еще выписал штрафы регулятор

НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 млн гривен: кому еще выписал штрафы регулятор

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 11:03  •  15493 просмотра

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В феврале Национальный банк Украины оштрафовал АО "Укрпочта" на более 17 млн грн и наложил штрафные санкции на 3 банка и 13 небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 27 млн грн за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства.

В феврале Национальный банк оштрафовал 3 банка и 13 НБФУ за нарушения финансового мониторинга и валютного законодательства на общую сумму более 27 млн гривен сообщили в НБУ, пишет УНН.

 В феврале Национальный банк осуществил меры воздействия в отношении трех банков и тринадцати небанковских финансовых учреждений из-за нарушений в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

Самый большой штраф получила АО "Укрпочта" суммой более 17 млн гривен за за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о ПОД/ФТ в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга, и получила письменное предостережение.

Что касается банков, то АО "КРИСТАЛБАНК" и ПуАО "КБ "АКОРДБАНК" уплатили штраф по 400 тысяч гривен каждый, а АО "КОМИНБАНК" получил письменное предупреждение. Также НБУ оштрафовал небанковские финансовые учреждения почти на 9 млн гривен, в список вошли:

ООО "ФК "ТАЙГЕР ИНВЕСТ" штрафы в размере 2 532 666,55 грн и 17 000,00 грн.

ООО "АВЕНТУС УКРАИНА" - штраф в размере 1 428 327,20 грн

ООО "МФК "АВЕРС" - штраф в размере 1 400 000,00 грн.

ООО "ПРЕМИУМ ФИНАНС" - штраф в размере 1 000 000,00 грн

ЧАО "УФГ" - штраф в размере 600 000,00 грн

ОДО "СК "ПРЕМЬЕР ГАРАНТ ПРОФИ" - штраф в размере 595 000,00 грн.

ТОВ "ФК ПАРТНЕР",

ООО "ФК "АКСИОМА" - штрафы в размере 500 000,00 грн.

ООО "ФК "ЦЕНТРОФИНАНС" - штраф в размере 400 000,00 грн.

ООО "ФИНАНСОВАЯ УСТАНОВКА ГГЛА" - штраф в размере 300 000,00 грн

ООО "ФК МАГНАТ" - штраф в размере 50 000,00 грн

ООО "ФК "ПРОФИНЕФ" - штраф в размере 17 000,00 грн

Напомним,

В четвертом квартале 2023 года самые высокие зарплаты в Украине были в ІТ-секторе, а самые низкие - у библиотекарей и архивистов, согласно данным Государственной службы статистики. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrposhtaУкрпочта
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