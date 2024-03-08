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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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НБУ оштрафував Укрпошту на 17 млн гривень: кому ще виписав штрафи регулятор

Київ • УНН

 • 29066 перегляди

У лютому Національний банк України оштрафував АТ "Укрпошта" на понад 17 млн грн та наклав штрафні санкції на 3 банки і 13 небанківських фінансових установ на загальну суму понад 27 млн грн за порушення фінансового моніторингу та валютного законодавства.

НБУ оштрафував Укрпошту на 17 млн гривень: кому ще виписав штрафи регулятор

У лютому Національний банк оштрафував 3 банки та 13 НБФУ через порушення фінансового моніторингу та валютного законодавства загальною сумою понад 27 млн гривень повідомили у НБУ, пише УНН.

 У лютому Національний банк здійснив заходи впливу стосовно трьох банків і тринадцяти небанківських фінансових установ через порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Найбільший штраф отримала АТ "Укрпошта" сумою понад 17 млн гривень за за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, та отримала письмове застереження.

Щодо банків, то АТ "КРИСТАЛБАНК" та ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" сплатили штраф по 400 тисяч гривень кожен, а АТ "КОМІНБАНК" отримав письмове попередження. Також НБУ оштрафував небанківські фінансові установи майже на 9 млн гривень, до списку увійшли:

ТОВ "ФК "ТАЙГЕР ІНВЕСТ" штрафи у розмірі 2 532 666,55 грн та 17 000,00 грн.

ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" — штраф у розмірі 1 428 327,20 грн

ТОВ "МФК "АВЕРС" — штраф у розмірі 1 400 000,00 грн.

ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" — штраф у розмірі 1 000 000,00 грн

ПрАТ "УФГ" — штраф у розмірі 600 000,00 грн

ТДВ "СК "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ" — штраф у розмірі 595 000,00 грн.

ТОВ "ФК ПАРТНЕР",

ТОВ "ФК "АКСІОМА" — штрафи у розмірі 500 000,00 грн.

ТОВ "ФК "ЦЕНТРОФІНАНС" — штраф у розмірі 400 000,00 грн.

ТОВ "ФІНАНСОВА УСТАНОВА ГГЛА" — штраф у розмірі 300 000,00 грн

ТОВ "ФК МАГНАТ" — штраф у розмірі 50 000,00 грн

ТОВ "ФК "ПРОФІНЕФ" — штраф у розмірі 17 000,00 грн

Нагадаємо

У четвертому кварталі 2023 року найвищі зарплати в Україні були в ІТ-секторі, а найнижчі - у бібліотекарів та архівістів, згідно з даними Державної служби статистики. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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