НБУ опровергает слухи о лимитах по картам, равных доходу
Киев • УНН
Национальный банк Украины отрицает информацию о планах установления дополнительных ограничений на счета клиентов банков. НБУ отмечает, что банки продолжают действовать в рамках действующего законодательства.
Национальный банк Украины отрицает информацию о планах установления дополнительных ограничений на счета клиентов банков, пишет УНН.
Детали
"Национальный банк Украины пока не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов", - заявили в НБУ в Telegram.
Как отметили в регуляторе, банки, платежные и финансовые учреждения "продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ".
Сегодня медиа и телеграм-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что НБУ якобы "хочет установить лимиты, равные доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать". Эта информация не соответствует действительности!
150 тис. грн на місяць: НБУ тимчасово встановлює ліміт на перекази "з карти на карту" з жовтня27 августа 2024, 10:57 • 19076 просмотров