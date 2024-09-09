НБУ спростовує чутки про ліміти по картках, що дорівнюватимуть доходу

Національний банк України заперечує інформацію про плани встановлення додаткових обмежень на рахунки клієнтів банків, пише УНН.

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"Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів", - заявили у НБУ у Telegram.

Як зазначили у регуляторі, банки, платіжні та фінансові установи "продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ".

Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть". Ця інформація не відповідає дійсності! - наголосили у заяві у НБУ.

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