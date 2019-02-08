НБУ: ближайшие три года рост переводов от трудовых мигрантов замедлится

"В 2019-2021 годах темпы роста денежных переводов от трудовых мигрантов замедлятся из-за снижения интенсивности миграционных процессов. Рост переводов почти полностью будет определяться динамикой доходов трудовых мигрантов за рубежом", - говорится в отчете.

В НБУ указали при этом, что в 2018 году продолжался рост объемов денежных переводов - на 18,7% г/г, до 11 млрд долл., что обеспечивало расширение профицита счета первичных и вторичных доходов.

"Однако во второй половине года его годовые темпы несколько замедлились (в частности в IV квартале - до 8,5% г/г), что может отражать некоторое снижение интенсивности трудовой миграции в отдельные страны ЕС (в частности Польши) и РФ", - отметили в НБУ.

Напомним, НБУ прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину на 5%.