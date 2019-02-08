НБУ: найближчі три роки ріст переказів від заробітчан сповільниться
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Темпи зростання грошових переказів від трудових мігрантів сповільняться у 2019-2021 роках. Про це йдеться у щоквартальному "Інфляційному звіті" Національного банку України за січень 2019 року, передає УНН.
"У 2019-2021 роках темпи зростання грошових переказів від трудових мігрантів сповільняться через зниження інтенсивності міграційних процесів. Зростання переказів майже повністю визначатиметься динамікою доходів трудових мігрантів за кордоном", - йдеться у звіті.
У НБУ вказали при цьому, що у 2018 році тривало зростання обсягів грошових переказів - на 18,7% р/р, до 11 млрд дол., що забезпечувало розширення профіциту рахунку первинних та вторинних доходів.
"Однак у другій половині року його річні темпи дещо сповільнилися (зокрема в IV кварталі – до 8,5% р/р), що може відображати певне зниження інтенсивності трудової міграції до окремих країн ЄС (зокрема Польщі) та РФ", - зазначили у НБУ.
Нагадаємо, НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну на 5%.