НБУ: найближчі три роки ріст переказів від заробітчан сповільниться

"У 2019-2021 роках темпи зростання грошових переказів від трудових мігрантів сповільняться через зниження інтенсивності міграційних процесів. Зростання переказів майже повністю визначатиметься динамікою доходів трудових мігрантів за кордоном", - йдеться у звіті.

У НБУ вказали при цьому, що у 2018 році тривало зростання обсягів грошових переказів - на 18,7% р/р, до 11 млрд дол., що забезпечувало розширення профіциту рахунку первинних та вторинних доходів.

"Однак у другій половині року його річні темпи дещо сповільнилися (зокрема в IV кварталі – до 8,5% р/р), що може відображати певне зниження інтенсивності трудової міграції до окремих країн ЄС (зокрема Польщі) та РФ", - зазначили у НБУ.

Нагадаємо, НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну на 5%.