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НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну на 5%

НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну на 5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Національний банк України прогнозує зростання обсягів грошових переказів в Україну від трудових мігрантів у 2019 році на 5% - до 12,2 млрд дол. із 11,6 млрд дол. у 2018 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови ради НБУ Богдана Данилишина у Facebook.

Четвертий рік поспіль ростуть грошові перекази з Польщі - від 1,4 до 3,6 млрд дол. США, з Росії за останні роки відбулося суттєве зменшення - від 1,7 до 1,1. Збільшилися надходження з США – 0,5 до 0,8 і Чеської республіки від 0,3 до 0,8 млрд дол. США. Йде зростання грошових переказів з Італії, Сполученого Королівства, Німеччини, Кіпру, Ізраїлю та ін. країн.

Грошові перекази - все більш вагоме джерело валютних надходжень в Україну. За даними Світового банку, починаючи з 2016 року їх обсяг стійко перевищує 10% ВВП.

Нагадаємо, на непостійній основі за кордоном працює від 7 до 9 млн українців. Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева.

"За офіційними даними, на постійній основі сьогодні працює за межами України 3,2 млн громадян. Не постійно - цифра коливається в межах 7-9 млн осіб", - зазначив міністр.

За його словами, найбільше українців працює в Польщі - 1 млн з них працює офіційно, ще 1 млн неофіційно, і лише 400 тисяч українців сплачують податки в Польщі.

Українські Національні Новини

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