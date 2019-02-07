НБУ прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует рост объемов денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2019 году на 5% - до 12,2 млрд долл. с 11,6 млрд долл. в 2018 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.
Четвертый год подряд растут денежные переводы из Польши - от 1,4 до 3,6 млрд долл. США, из России за последние годы произошло существенное уменьшение - от 1,7 до 1,1. Увеличились поступления из США - 0,5 до 0,8 и Чешской республики от 0,3 до 0,8 млрд долл. США. Идет рост денежных переводов из Италии, Соединенного Королевства, Германии, Кипра, Израиля и др. стран.
Денежные переводы - все более весомый источник валютных поступлений в Украину. По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года их объем устойчиво превышает 10% ВВП.
Напомним, на непостоянной основе за рубежом работает от 7 до 9 млн украинцев. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева.
"По официальным данным, на постоянной основе сегодня работает за пределами Украины 3,2 млрд граждан. Не всегда - цифра колеблется в пределах 7-9 млн человек", - отметил министр.
По его словам, больше всего украинцев работает в Польше - 1 млн из них работает официально, еще 1 млн неофициально, и только 400 000 украинцев платят налоги в Польше.