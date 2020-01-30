НБУ: Нафтогаз уже продал часть из 2,9 млрд долларов от Газпрома
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" еще в 2019 году году продал 500 млн долл. из полученных от российского ПАО "Газпром" 2,9 млрд долл., выплаченных по решениям Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил во время брифинга председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"В прошлом году Нафтогаз из той суммы продал 500 млн долларов и использовал их для собственных нужд, возможно, и уплаты налогов в государственный бюджет. В этом году 2 млрд 400 млн валюта", - сказал глава Нацбанка, отвечая на вопрос, какой выкуп ожидает НБУ от продажи денег, поступивших Нафтогазу от Газпрома.
По словам Смолия, в НБУ не видят необходимости для Нафтогаза в валютных платежах, поскольку они дополнительно получают валютную выручку от транзита газа, согласно контракту с Газпромом.
"Поэтому, мы ожидаем, что те средства поступят в продажу. И если их не скупят компании и банки, которым это будет нужно, то НБУ излишки для взвешивания колебаний выкупит в золотовалютные резервы", - подчеркнул Смолий.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой победой для Украины выплату 2,9 млрд долларов компенсации Газпромом за решением Стокгольмского арбитража.