НБУ: Нафтогаз вже продав частину з 2,9 млрд доларів від Газпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. НАК "Нафтогаз України" ще у 2019 року продав 500 млн дол. з отриманих від російського ПАТ "Газпром" 2,9 млрд дол., сплачених за рішеннями Стокгольмського арбітражу. Про це повідомив під час брифінгу голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
"У минулому році Нафтогаз із тої суми продав 500 млн доларів і використовував їх для власних потреб, можливо, і сплати податків до державного бюджету. В цьому році 2 млрд 400 млн валюта", - відповів очільник Нацбанку, відповідаючи на питання, який викуп очікує НБУ від продажу грошей, які надійшли Нафтогазу від Газпрому.
За словами Смолія, у НБУ не бачать необхідності для Нафтогазу у валютних платежах, оскільки вони додатково отримують валютну виручку від транзиту газу, згідно з контрактом з Газпромом.
"Тому, ми очікуємо, що ті кошти вийдуть на ринок. І якщо їх не скуплять компанії і банки, яким це буде потрібно, то НБУ надлишки для зважування коливань викупить в золотовалютні резерви", - наголосив Смолій.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський назвав великою перемогою для України виплату 2,9 млрд доларів компенсації Газпромом за рішенням Стокгольмського арбітражу.