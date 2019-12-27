Ще одна перемога: Зеленський прокоментував виплату Газпромом 2,9 млрд долл. компенсації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав великою перемогою для України виплату 2,9 млрд доларів компенсації Газпромом за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни — велика. НАК „Нафтогаз України“ отримав від „Газпрому“ 2,9 млрд дол. компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу”, — написав Зеленський.
Він також додав, що “гроші вже на українських рахунках — відповідно до досягнутих домовленостей”.
Раніше у РФ повідомили, що Газпром виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду.
Нагадаємо, у НАК “Нафтогаз України” підтвердили отримання від ПАТ “Газпром” 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року.