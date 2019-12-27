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У Нафтогазі розповіли деталі отримання 2,9 млрд доларів від Газпрому

У Нафтогазі розповіли деталі отримання 2,9 млрд доларів від Газпрому

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. НАК “Нафтогаз України” підтверджує отримання від ПАТ “Газпром” 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року та навело деталі отримання коштів від російської сторони, пише УНН з посиланням на пресслужбу НАК “Нафтогаз”.

Таким чином, сумарно за результатами транзитного арбітражу Нафтогаз отримав від Газпрому 5 млрд дол.

“Сьогоднішній платіж Газпрому включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року. Нафтогаз вітає визнання російською стороною необхідності виконувати рішення арбітражів 2017-2018 рр. та її намір продовжувати транспортування газу в ЄС територією України”, — вказано у повідомленні НАК.

Сторони продовжують переговори щодо умов подальшої співпраці після завершення чинного контракту 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу щодо більшості важливих питань в спорі з Газпромом.

“Трибунал підтвердив порушення Газпромом зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію Нафтогазу в розмірі 4,63 млрд дол. Це рішення означає, що Газпром мав сплатити Нафтогазу близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках”, — додали у Нафтогазі.

Першу частину компенсації, 2,1 млрд дол. з присуджених 4,63 млрд дол. (45%) Нафтогаз отримав у вигляді газу, що був поставлений Газпромом в 2014 році. Нафтогаз відобразив цю частину виграшу у звітності за 2017 рік і сплатив відповідні податки і дивіденди до державного бюджету у 2018 році.

Варто додати, раніше стало відомо, що “Газпром” виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду.

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