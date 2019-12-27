У Нафтогазі розповіли деталі отримання 2,9 млрд доларів від Газпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. НАК “Нафтогаз України” підтверджує отримання від ПАТ “Газпром” 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року та навело деталі отримання коштів від російської сторони, пише УНН з посиланням на пресслужбу НАК “Нафтогаз”.
Таким чином, сумарно за результатами транзитного арбітражу Нафтогаз отримав від Газпрому 5 млрд дол.
“Сьогоднішній платіж Газпрому включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року. Нафтогаз вітає визнання російською стороною необхідності виконувати рішення арбітражів 2017-2018 рр. та її намір продовжувати транспортування газу в ЄС територією України”, — вказано у повідомленні НАК.
Сторони продовжують переговори щодо умов подальшої співпраці після завершення чинного контракту 1 січня 2020 року.
Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу щодо більшості важливих питань в спорі з Газпромом.
“Трибунал підтвердив порушення Газпромом зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію Нафтогазу в розмірі 4,63 млрд дол. Це рішення означає, що Газпром мав сплатити Нафтогазу близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках”, — додали у Нафтогазі.
Першу частину компенсації, 2,1 млрд дол. з присуджених 4,63 млрд дол. (45%) Нафтогаз отримав у вигляді газу, що був поставлений Газпромом в 2014 році. Нафтогаз відобразив цю частину виграшу у звітності за 2017 рік і сплатив відповідні податки і дивіденди до державного бюджету у 2018 році.
Варто додати, раніше стало відомо, що “Газпром” виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду.