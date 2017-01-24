НБУ купил на валютном аукционе 21,6 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня, 24 января во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 21,6 млн долл., - 85,7% общего объема поданных заявок субъектами рынка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
"Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 25,2 млн долл., из которых НБУ приобрел 25,2 млн долл.", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 27,2350 грн/долл., максимальный - 27,2500 грн/долл. и средневзвешенный - 27,2458 грн/долл.
В то же время, по минимальному курсу было приобретено 35,7% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников - 13,8 млн долл.