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НБУ купив на валютному аукціоні 21,6 млн дол.

НБУ купив на валютному аукціоні 21,6 млн дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні, 24 січня під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 21,6 млн дол., — 85,7% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.

“Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 25,2 млн дол., з яких НБУ придбав 21,6 млн дол. ”, - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,2350 грн/дол., максимальний — 27,2500 грн/дол. та середньозважений — 27,2458 грн/дол.

Водночас, за мінімальним курсом було придбано 35,7% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників — 13,8млн дол.

Українські Національні Новини

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