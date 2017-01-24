НБУ купив на валютному аукціоні 21,6 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні, 24 січня під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 21,6 млн дол., — 85,7% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
“Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 25,2 млн дол., з яких НБУ придбав 21,6 млн дол. ”, - йдеться у повідомленні.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,2350 грн/дол., максимальний — 27,2500 грн/дол. та середньозважений — 27,2458 грн/дол.
Водночас, за мінімальним курсом було придбано 35,7% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників — 13,8млн дол.