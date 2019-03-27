НБУ аннулировал лицензию на осуществление валютных операций в одной из финансовых компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Национальный банк Украины принял решение об аннулировании генеральной лицензии на осуществление валютных операций в ООО "Стандард Финанс Групп". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальным банком Украины 26 марта 2019 года принято решение об отзыве (аннулировании) в ООО "Стандард Финанс Групп" генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 20 ноября 2015 года № 166 (деятельность по обмену валют)", - говорится в сообщении.
В финрегуляторе отметили, что это решение было принято с учетом получения Нацбанком обращения ООО "Стандард Финанс Групп" об отзыве (аннулировании) генеральной лицензии на осуществление валютных операций в связи с самостоятельным принятием решения о прекращении валютных операций.
Как сообщал УНН, Нацбанк предоставил трем банкам 71,5 млн грн рефинансирования.