НБУ анулював ліцензію на здійснення валютних операцій в одній з фінансових компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Національний банк України ухвалив рішення про анулювання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у ТОВ "Стандард Фінанс Групп". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
"Національним банком України 26 березня 2019 року прийнято рішення про відкликання (анулювання) у ТОВ "Стандард Фінанс Групп" генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 20 листопада 2015 року № 166 (діяльність з обміну валют)", - йдеться в повідомленні.
У фінрегуляторі зазначили, що це рішення ухвалили з огляду на отримання Нацбанком звернення ТОВ "Стандард Фінанс Групп" про відкликання (анулювання) генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у зв’язку з самостійним ухваленням рішення про припинення валютних операцій.
Як повідомляв УНН, Нацбанк надав трьом банкам 71,5 млн грн рефінансування.