НБУ надав трьом банкам 71,5 млн грн рефінансування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Національний банк України 15 березня надав трьом банкам кредит рефінансування загалом обсягом 71,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.
"15 березня відбувся черговий кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 3-х банків у загальній сумі 71,5 млн грн за процентною ставкою у розмірі 18,00 % річних", - повідомили у Нацбанку.
Як зазначається, кошти надані на період до 14 днів. Термін погашення - 29 березня.
Назви банків-позичальників не вказані.
Нагадаємо, за минулий рік держбанки скоротили прострочену заборгованість за кредитами на 5 млрд грн.