НБУ предоставил трем банкам 71,5 млн грн рефинансирования
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Национальный банк Украины 15 марта предоставил трем банкам кредит рефинансирования в общей сумме 71,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
"15 марта состоялся очередной количественный тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков в общей сумме 71,5 млн грн по процентной ставке в размере 18,00% годовых", - сообщили в Нацбанке.
Как отмечается, средства предоставлены на период до 14 дней. Срок погашения - 29 марта.
Названия банков-заемщиков не указаны.
Напомним, за прошлый год госбанки сократили просроченную задолженность по кредитам на 5 млрд грн.