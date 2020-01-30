НБА не изменит логотип в честь Коби Брайанта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Регулярный чемпионат НБА не собирается менять логотип Лиги в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.
Лига не заинтересована в изменении нынешнего логотипа, несмотря на 2 миллиона собранных болельщиками подписей под соответствующей петицией.
"По информации Yahoo Sports, Лига не заинтересована в изменении текущего лого. НБА не хочет, чтобы логотип ассоциировался с конкретным игроком, поскольку за время развития Лиги на нее влияло большое количество выдающихся игроков", - говорится в сообщении.
Напомним, более двух млн человек подписали петицию об изменении логотипа НБА в честь Брайанта.