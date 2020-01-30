НБА не змінить логотип на честь Кобі Брайанта
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Регулярний чемпіонат НБА не збирається міняти логотип Ліги на честь легендарного баскетболіста Кобі Брайанта, який загинув у авіакатастрофі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Федерації баскетболу України.
Ліга не зацікавлена в зміні нинішнього логотипу, попри 2 мільйони зібраних уболівальниками підписів під відповідною петицією.
“За інформацією Yahoo Sports, Ліга не зацікавлена в зміні поточного лого. НБА не хоче аби логотип асоціювався з конкретним гравцем, оскільки за час розвитку Ліги на неї впливала велика кількість видатних гравців”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, більше двох млн людей підписали петицію про зміну логотипу НБА на честь Брайанта.