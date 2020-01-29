Більше двох млн людей підписали петицію про зміну логотипу НБА на честь Брайанта
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У США баскетбольні вболівальники продовжили збір підписів за зміну логотипу НБА на честь Кобі Брайанта, який трагічно загинув через падіння вертольоту, передає УНН з посиланням на ресурс Change.org petition.
Наразі вже 2,2 млн людей приєдналися до акції, підписавши петицію. Крім того, вболівальники навіть запропонували альтернативний логотип для НБА.
"У зв'язку з передчасною та несподіваною смертю великого Кобі Брайанта, будь ласка, підпишіть цю петицію в спробі увічнити його назавжди як новий логотип НБА", - сказано у тексті петиції.
Відзначимо, що на нинішньому логотипі Асоціації показана постать іншої легенди Джеррі Уеста.