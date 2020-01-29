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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Более двух млн человек подписали петицию об изменении логотипа НБА в честь Брайанта

Киев • УНН

 • 12709 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В США баскетбольные болельщики продолжили сбор подписей за изменение логотипа НБА в честь Коби Брайанта, который трагически погиб из-за падения вертолета, передает УНН со ссылкой на ресурс Change.org petition.

Более двух млн человек подписали петицию об изменении логотипа НБА в честь Брайанта

Сейчас уже 2,2 млн человек присоединились к акции, подписав петицию. Кроме того, болельщики даже предложили альтернативный логотип для НБА.

"В связи с преждевременной и неожиданной смертью великого Коби Брайанта, пожалуйста, подпишите эту петицию в попытке увековечить его навсегда как новый логотип НБА", - говорится в тексте петиции.

Отметим, что на нынешнем логотипе Ассоциации показана фигура другой легенды Джерри Уэста.

Украинские Национальные Новости

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