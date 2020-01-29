Более двух млн человек подписали петицию об изменении логотипа НБА в честь Брайанта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В США баскетбольные болельщики продолжили сбор подписей за изменение логотипа НБА в честь Коби Брайанта, который трагически погиб из-за падения вертолета, передает УНН со ссылкой на ресурс Change.org petition.
Сейчас уже 2,2 млн человек присоединились к акции, подписав петицию. Кроме того, болельщики даже предложили альтернативный логотип для НБА.
"В связи с преждевременной и неожиданной смертью великого Коби Брайанта, пожалуйста, подпишите эту петицию в попытке увековечить его навсегда как новый логотип НБА", - говорится в тексте петиции.
Отметим, что на нынешнем логотипе Ассоциации показана фигура другой легенды Джерри Уэста.