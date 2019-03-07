Названы имена злоумышленников, которые пытались подкупить кандидата в президенты

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Злоумышленниками, которые пытались подкупить кандидата в президенты Юрия Тимошенко, оказались глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и Александр Ищенко. Об этом на брифинге сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Задержаны двое граждан Костанчук Тарас Дмитриевич и Ищенко Александр Анатольевич, которые по предварительному сговору осуществляли препятствование деятельности субъекта избирательной деятельности, а именно зарегистрированному кандидату в президенты Юрию Тимошенку", - сообщил Луценко.

По словам генпрокурора, Тарас Костанчук является председателем "Партии защитников Украины".

"Кстати он еще кандидат в генпрокуроры по интернет-опросу одного из кандидатов в президенты", - добавил он.

К слову, в начале февраля 2019 года ЦИК отказала Тарасу Костанчук в регистрации кандидатом на пост президента Украины. Причиной этого стал пункт его программы о смертной казни для госслужащих-коррупционеров, так как он нарушал конституционные права граждан.

Он также входил в движение экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко "Справедливость", однако в апреле 2018-го на сайте партии сообщили, что больше с ним не сотрудничают.

В начале 2016 года Тарас Костанчук создал благотворительную организацию "Справедливость", которая имела целью помочь раненым бойцам и ветеранам АТО, семьям погибших и без вести пропавших бойцов, а также детям участников АТО.

Как сообщал УНН, накануне, 6 марта, Генеральная прокуратура Украины задержала двух мужчин, которые пытались подкупить кандидата в президенты Юрия Тимошенко за 5 миллионов гривен.

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