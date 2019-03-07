Названо імена зловмисників, які намагались підкупити кандидата в президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Зловмисниками, які намагались підкупити кандидата в президенти Юрія Тимошенка, виявились голова “Партії захисників України” Тарас Костанчук та Олександр Іщенко. Про це на брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Затримано двох громадян Костанчука Тараса Дмитровича та Іщенка Олександра Анатолійовича, які за попередньою змовою здійснювали перешкоджання діяльності суб’єкту виборчої діяльності, а саме зареєстрованому кандидату у президенти Юрію Тимошенку”, — повідомив Луценко.
За словами генпрокурора, Тарас Костанчук є головою “Партії захисників України”.
“До речі він ще кандидат у генпрокурори за інтернет-опитуванням одного з кандидатів у президенти”, — додав він.
До слова, на початку лютого 2019 року ЦВК відмовила Тарасу Костанчуку в реєстрації кандидатом на пост президента України. Причиною цього став пункт його програми про смертну кару для держслужбовців-корупціонерів, так як він порушував конституційні права громадян.
Він також входив руху екс-глави Служби безпеки України Валентина Наливайченка “Справедливість”, проте у квітні 2018-го на сайті партії повідомили, що більше з ним не співпрацюють.
На початку 2016 року Тарас Костанчук створив благодійну організацію “Справедливість”, яка мала на меті допомогти пораненим бійцям і ветеранам АТО, родинам загиблих і безвісти зниклих бійців, а також дітям учасників АТО.
Як повідомляв УНН, напередодні, 6 березня, Генеральної прокуратури України затримала двох чоловіків, які намагались підкупити кандидата в президенти Юрія Тимошенка за 5 мільйонів гривень.