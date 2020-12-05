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Названы тройку лучших игроков на старте сезона УХЛ

Названы тройку лучших игроков на старте сезона УХЛ

Киев  •  УНН

 • 14775 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинская хоккейная лига продолжили определения лучших игроков чемпионата Украинской хоккейной лиги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

Лучшим вратарем на старте сезона (в октябре и ноябре) стал голкипер "Сокола" Дмитрий Кубрицкий. В 9 матчах 18-летний вратарь отразил 93,5 процентов бросков при показателе надежности 1,58. Семь матчей, когда Кубрицкий находился в воротах, стали победными для киевлян - в том числе встречи против "Донбасса", "Кременчуга" и "Краматорска". Две игры юный голкипер провел "в ноль".

Лучшим защитником периода стал игрок "Днепра" Сергей Дорофеев. Опытный хоккеист провел 12 матчей, в которых набрал 13 (6 +7) очков при показателе полезности +8. Несмотря на не самые лучшие выступления команды, Дорофеев стабильно отмечался в воротах соперника и даже в проигранных "Днепром" матчах завершал свой микро-матч с положительным показателем полезности.

Ведущим нападающим первого игрового отрезка стал форвард "Донбасса" Андрей Сигарев, который также лучшим бомбардиром Лиги. В 12 матчах хоккеист набрал 24 (13 + 11) очка при показателе полезности +15. В одном из матчей форвард забросил сразу 5 шайб.

Добавим, что автором лучшей шайбы месяца также стал Андрей Сигарев. В матче против "Днепра" форвард отобрал шайбу у соперника, обыгрался с Олегом Шишлянниковым и с неудобной руки с острого угла отправил шайбу между щитком голкипера и стойкой ворот.

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