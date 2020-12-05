Названо трійку найкращих гравців на старті сезону УХЛ

Найкращим воротарем на старті сезону (в жовтні і листопаді) став голкіпер "Сокола" Дмитро Кубрицький. У 9 матчах 18-річний воротар відбив 93,5 відсотків кидків при показнику надійності 1,58. Сім матчів, коли Кубрицький знаходився в воротах, стали переможними для киян - в тому числі зустрічі проти "Донбасу", "Кременчука" та "Краматорська". Дві гри юний голкіпер провів "на нуль".

Найкращим захисником періоду став гравець "Дніпра" Сергій Дорофєєв. Досвідчений хокеїст провів 12 матчів, в яких набрав 13 (6 + 7) очок при показнику корисності +8. Незважаючи на не найкращі виступи команди, Дорофєєв стабільно відзначався у воротах суперника і навіть в програних "Дніпром" матчах завершував свій мікро-матч з позитивним показником корисності.

Провідним нападником першого ігрового відрізка став форвард "Донбасу" Андрій Сигарьов, який є також найкращим бомбардиром Ліги. У 12 матчах хокеїст набрав 24 (13 + 11) очка при показнику корисності +15. В одному з матчів форвард закинув відразу 5 шайб.

Додамо, що автором найкращої шайби місяця також став Андрій Сигарьов. У матчі проти "Дніпра" форвард відібрав шайбу у суперника, обігрався з Олегом Шишлянниковим і з незручної руки з гострого кута відправив шайбу між щитком голкіпера і стійкою воріт.