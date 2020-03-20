Названы ТОП-5 самых популярных слабоалкогольных напитков от украинских производителей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Социологи назвали ТОП-5 наиболее употребляемых брендов украинских слабоалкогольных напитков, передает УНН со ссылкой на данные социологического исследования "ММІ Украина".
Так, первое место в списке принадлежит ТМ "Shake" (73,9%). На втором месте - ТМ "Beer Mix" (68,9%), на третьем - коктейли завода "Оболонь" (64,4%).
Четвертое и пятое место в списке принадлежит ТМ "Longmixer / Longer" (53,8%) и "Ice Mix" (52,3%) соответственно.
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Менее применяемыми брендами украинских слабоалкогольных напитков являются "Revo Alco Energy" (49,6%), коктейли завода "Росинка" (47,5%) и "Kings Bridge" (47,2%).
Напомним, в Украине выросли показатели производства вин и слабоалкогольных напитков.
При этом, статистика продаж слабоалкогольных напитков показывает, что украинцы отдают предпочтение именно украинским их производителям.