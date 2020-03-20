Названо ТОП-5 найпопулярніших слабоалкогольних напоїв від українських виробників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Соціологи назвали ТОП-5 найбільш вживаних брендів українських слабоалкогольних напоїв, передає УНН із посиланням на дані соціологічного дослідження "ММІ Україна".
Так, перше місце у списку належить ТМ "Shake" (73,9%). На другому місці – ТМ "Beer Mix" (68,9%), на третьому – коктейлі заводу "Оболонь" (64,4%).
Четверте та п'яте місце у списку належить ТМ "Longmixer/Longer" (53,8%) та "Ice Mix"(52,3%) відповідно.
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Менш вживаними брендами українських слабоалкогольних напоїв є "Revo Alco Energy" (49,6%), коктейлі заводу "Росинка" (47,5%) та "Kings Bridge" (47,2%).
Нагадаємо, в Україні зросли показники виробництва вин та слабоалкогольних напоїв.
При цьому, статистика продажу слабоалкогольних напоїв засвідчує, що українці віддають перевагу саме українським їхнім виробникам.