Названы регионы с самыми высокими ценами на хлеб

“В Киеве самая дорогая хлебная корзина, а в Одесской области — самая дешевая”, — сообщил Дорошенко.

Как уточнил он, по данным официальной статистики за июнь, самая дорогая хлебная корзина в Киеве — 84,8 грн, а самая дешевая в Одесской области — 53,5 грн. Разница составляет почти 40% или 31 грн.

В ТОП-5 самых дорогих регионов вошли: Киев — 84,8 грн, Киевская область — 68,8 грн, Черкасская область — 65,2 грн, Житомирская область 63,3 грн, а Херсонская область — 61,7 грн.

В пятерку самых дешевых регионов попали Одесская область — 53,5 грн, Николаевская область — 54,2 грн, Харьковская область — 55 грн, Луганская и Тернопольская области — по 56,1 грн.

По средним ценам хлеб покупают в: Закарпатской области — 61,6 грн, Ивано-Франковской — 61,4 грн, Кировоградской — 61 грн, Львовской — 60,9 грн, Донецкой — 60,7 грн, Волынской, Запорожской и Хмельницкой областях — по 60,4 грн, Полтавской — 58,9 грн, Сумской — 58,4 грн, Днепропетровской и Черниговской областях — 58,2 грн, Винницкой и Черновицкой областях — по 57,9 грн, Ровенской области — 56,9 грн.

В хлебную корзину вошли по 1 кг пшеничного хлеба из муки высшего сорта, 1 кг пшеничного хлеба из муки первого сорта, 1 кг ржаного хлеба и 0,5 кг батона. Именно эти виды хлеба подлежат государственному мониторингу цен.

Напомним, самая дорогая овощная корзина в Киеве — 87,9 грн, а самая дешевая в Запорожской области — 58,6 грн.