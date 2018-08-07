Названо регіони із найвищими цінами на хліб

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Найбільше грошей за хліб доводиться віддавати киянам, найменше - жителям Одещини. Про це повідомив у Facebook директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

“У Києві найдорожчий хлібний кошик, а на Одещині — найдешевший”, — повідомив Дорошенко.

Як уточнив він, за даними офіційної статистики за червень, найдорожчий хлібний кошик у Києві — 84,8 грн, а найдешевший у Одеській області — 53,5 грн. Різниця становить майже 40% або 31 грн.

До ТОП-5 найдорожчих регіонів увійшли: Київ — 84,8 грн, Київська область — 68,8 грн, Черкаська область — 65,2 грн, Житомирська область 63,3 грн, а Херсонська область — 61,7 грн.

У п’ятірку найдешевших регіонів потрапили: Одеська область — 53,5 грн, Миколаївська область — 54,2 грн, Харківська область — 55 грн, Луганська і Тернопільська області — по 56,1 грн.

За середніми цінами хліб купляють у: Закарпатській області — 61,6 грн, Івано-Франківській — 61,4 грн, Кіровоградській — 61 грн, Львівській — 60,9 грн, Донецькій — 60,7 грн, Волинській, Запорізькій і Хмельницькій областях — по 60,4 грн, Полтавській — 58,9 грн, Сумській — 58,4 грн, Дніпропетровській і Чернігівській областях — 58,2 грн, Вінницькій і Чернівецькій областях — по 57,9 грн, Рівненській області — 56,9 грн.

До хлібного кошику ввійшли: по 1 кг пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, 1 кг пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, 1 кг житнього хліба та 0,5 кг батону. Саме ці види хлібу підлягають державному моніторингу цін.

Нагадаємо, найдорожчий овочевий кошик у Києві — 87,9 грн, а найдешевший у Запорізькій області — 58,6 грн.

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