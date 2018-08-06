Стало відомо, у яких регіонах борщовий набір найдорожчий

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Найдорожчий овочевий кошик у Києві — 87,9 грн, а найдешевший у Запорізькій області — 58,6 грн. Про це повідомив у Facebook директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

“За даними офіційної статистики за червень 2018 року, найдорожчий овочевий кошик у Києві — 87,9 грн, а найдешевший у Запорізькій області — 58,6 грн. П’ятірка найдорожчих регіонів така: Київ — 87,9 грн, Донецька область — 73,3 грн, Сумська — 68 грн, Луганська і Тернопільська області — по 67,1 грн”, — повідомив Дорошенко.

П’ятірка найдешевших регіонів виглядає таким чином: Запорізька область — 58,6 грн, Львівська — 58,7 грн, Дніпропетровська — 61,3 грн, Закарпатська і Чернівецька області — по 61,5 грн.

Жителі інших регіонів купують борщовий набір за такою вартістю: Одеська область — 65,8 грн, Волинська, Харківська і Хмельницька області — по 65,5 грн, Чернігівська — 65 грн, Київська — 64,8 грн, Черкаська — 64,1 грн, Вінницька і Тернопільська — по 63,1 грн, Полтавська — 62,9 грн, Херсонська — 62,7 грн, Кіровоградська — 62,4 грн, Івано-Франківська — 62,2 грн, Житомирська — 62 грн і Миколаївська — 61,7 грн.

Розрахунок зроблений щодо продуктів, які підлягають державному моніторингу цін. Тобто для моніторингу взяли по одному кілограму буряку, капусти, картоплі, моркви і цибулі.

Нагадаємо, за п'ять місяців купівельна спроможність українців знизилась щодо більшості продуктів, які підлягають державному моніторингу.

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