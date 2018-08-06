Стало известно, в каких регионах борщевой набор самый дорогой

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 26060 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 87997 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120437 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 128224 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167306 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Самая дорогая овощная корзина в Киеве — 87,9 грн, а самая дешевая в Запорожской области — 58,6 грн. Об этом сообщил в Facebook директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

"По данным официальной статистики за июнь 2018 года, самая дорогая овощная корзина в Киеве - 87,9 грн, а самая дешевая в Запорожской области - 58,6 грн. Пятерка самых дорогих регионов такова: Киев - 87,9 грн, Донецкая область - 73,3 грн, Сумская - 68 грн, Луганская и Тернопольская области - по 67,1 грн", - сообщил Дорошенко.

Пятерка самых дешевых регионов выглядит следующим образом: Запорожская область - 58,6 грн, Львовская - 58,7 грн, Днепропетровская - 61,3 грн, Закарпатская и Черновицкая области - по 61,5 грн.

Жители других регионов покупают борщевой набор по следующей стоимости: Одесская область - 65,8 грн, Волынская, Харьковская и Хмельницкая области - по 65,5 грн, Черниговская - 65 грн, Киевская - 64,8 грн, Черкасская - 64,1 грн, Винницкая и Тернопольская - по 63,1 грн, Полтавская - 62,9 грн, Херсонская - 62,7 грн, Кировоградская - 62,4 грн, Ивано-Франковская - 62,2 грн, Житомирская - 62 грн и Николаевская - 61,7 грн.

Расчет произведен в отношении продуктов, которые подлежат государственному мониторингу цен. То есть для мониторинга взяли по одному килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука.

Напомним, за пять месяцев покупательная способность украинцев снизилась по большинству продуктов, подлежащих государственному мониторингу.

Украинские Национальные Новости

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