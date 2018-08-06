Стало известно, в каких регионах борщевой набор самый дорогой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Самая дорогая овощная корзина в Киеве — 87,9 грн, а самая дешевая в Запорожской области — 58,6 грн. Об этом сообщил в Facebook директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
"По данным официальной статистики за июнь 2018 года, самая дорогая овощная корзина в Киеве - 87,9 грн, а самая дешевая в Запорожской области - 58,6 грн. Пятерка самых дорогих регионов такова: Киев - 87,9 грн, Донецкая область - 73,3 грн, Сумская - 68 грн, Луганская и Тернопольская области - по 67,1 грн", - сообщил Дорошенко.
Пятерка самых дешевых регионов выглядит следующим образом: Запорожская область - 58,6 грн, Львовская - 58,7 грн, Днепропетровская - 61,3 грн, Закарпатская и Черновицкая области - по 61,5 грн.
Жители других регионов покупают борщевой набор по следующей стоимости: Одесская область - 65,8 грн, Волынская, Харьковская и Хмельницкая области - по 65,5 грн, Черниговская - 65 грн, Киевская - 64,8 грн, Черкасская - 64,1 грн, Винницкая и Тернопольская - по 63,1 грн, Полтавская - 62,9 грн, Херсонская - 62,7 грн, Кировоградская - 62,4 грн, Ивано-Франковская - 62,2 грн, Житомирская - 62 грн и Николаевская - 61,7 грн.
Расчет произведен в отношении продуктов, которые подлежат государственному мониторингу цен. То есть для мониторинга взяли по одному килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука.
Напомним, за пять месяцев покупательная способность украинцев снизилась по большинству продуктов, подлежащих государственному мониторингу.