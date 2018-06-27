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Купівельна спроможність українців знизилась щодо більшості продуктів

Купівельна спроможність українців знизилась щодо більшості продуктів

Київ • УНН

 • 28435 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. За п'ять місяців купівельна спроможність українців знизилась щодо більшості продуктів, які підлягають державному моніторингу. Про це у Facebook повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

“За п’ять місяців поточного року купівельна спроможність знизилась на 27 продуктів із 31”, — написав Дорошенко.

Динаміка виглядає так:

  • М’ясо, м’ясні вироби та риба. У травні цього року на середню заробітну плату в середньому по країні можна купити яловичини на 7 кг менше, ніж у січні. Зменшення становить 9%. Падіння споживання щодо інших продуктів таке: свинина — на 6 кг, або 8%, риба морожена — на 10 кг, або 8%, ковбаси варені — на 9 кг, або 8%, курячі тушки — на 5 кг, або 3%, філе курки — на 2 кг, або 2%.
  • Молочні вироби. У травні на середню зарплату можна купити молока на 16 л менше, ніж у січні. Зменшення становить 4%. По вершковому маслу воно становить 11 пачок по 200 грам, або 5%, по сметані — 11 кг, або 6%, по м’яких сирах — 4 кг, або 4%.
  • Хліб. Зменшення доступності торкнулося всіх видів хліба: батон −64 кг, або −8%, пшеничний хліб із борошна першого ґатунку −54 кг, або −9%, житній хліб −45 кг, або −8%, пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку −36кг, або −8%.
  • Овочі та фрукти. У травні на середню заробітну плату можна купити капусти на 1082 кг менше, ніж у січні. Зменшення становить 61%. Зменшення в моркві складає 604 кг, або 50%, у буряку — 565 кг, або 46%, у картоплі і цибулі — по 240 кг, або 18% і 16% відповідно, у яблуках — 114 кг, або 23%
  • Бакалія. У травні на середню заробітну плату можна купити пшона на 73 кг менше, ніж у січні. А це мінус 13%. Падіння спостерігалося в крупі ячній на 69 кг, або 8%, у борошні пшеничному — на 61 кг, або 7%, крупі манній — на 42 кг, або 6%, макаронних виробах — на 37 кг, або 6%, олії соняшниковій — на 10 літрів, або 4%.

Лише гречки, сала, яєць і цукру в травні можна купити більше, ніж у січні на середньостатистичну зарплату. Збільшення становить: гречка на 80 кг, або 20%, яйця — на 37 десятків, або 12%, цукор — на 10 кг, або 2%, сало — на 1 кг, або 1%.

Зауважимо, для розрахунків взяті середня заробітна плата по країні з грудня 2017 року — 8777 грн по квітень 2018 року — 8480 грн і ціни на січень і травень 2018 року.

Нагадаємо, найнижчі ціни на продукти зафіксовані у Тернопільській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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