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Покупательная способность украинцев снизилась по большинству продуктов

Покупательная способность украинцев снизилась по большинству продуктов

Киев  •  УНН

 • 28434 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. За пять месяцев покупательная способность украинцев снизилась по большинству продуктов, подлежащих государственному мониторингу. Об этом в Facebook сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

"За пять месяцев текущего года покупательная способность снизилась на 27 продуктов из 31", - написал Дорошенко.

Динамика выглядит так:

  • Мясо, мясные изделия и рыба. В мае этого года на среднюю заработную плату в среднем по стране можно купить говядины на 7 кг меньше, чем в январе. Уменьшение составляет 9%. Падение потребления относительно других продуктов следующее: свинина - на 6 кг, или 8%, рыба мороженая - на 10 кг, или 8%, колбасы вареные - на 9 кг, или 8%, куриные тушки - на 5 кг, или 3%, филе курицы - на 2 кг, или 2%.
  • Молочные изделия. В мае на среднюю зарплату можно купить молока на 16 л меньше, чем в январе. Уменьшение составляет 4%. По сливочному маслу оно составляет 11 пачек по 200 грамм, или 5%, по сметане - 11 кг, или 6%, по мягким сырам - 4 кг, или 4%.
  • Хлеб. Уменьшение доступности коснулось всех видов хлеба: батон -64 кг, или 8%, пшеничный хлеб из муки первого сорта -54 кг, или 9%, ржаной хлеб -45 кг, или 8%, пшеничный хлеб из муки высшего сорта - 36 кг, или 8%.
  • Овощи и фрукты. В мае на среднюю заработную плату можно купить капусты на 1082 кг меньше, чем в январе. Уменьшение составляет 61%. Уменьшение по моркови составляет 604 кг, или 50%, по свекле - 565 кг, или 46%, по картофелю и луку - по 240 кг, или 18% и 16% соответственно, по яблокам - 114 кг, или 23%
  • Бакалея. В мае на среднюю заработную плату можно купить пшена на 73 кг меньше, чем в январе. А это минус 13%. Падение наблюдалось в крупе ячневой на 69 кг, или 8%, в муке пшеничной - на 61 кг, или 7%, крупе манной - на 42 кг, или 6%, макаронных изделиях - на 37 кг, или 6%, масле подсолнечном - на 10 литров, или 4%.

Только гречки, сала, яиц и сахара в мае можно купить больше, чем в январе на среднестатистическую зарплату. Увеличение составляет: гречка - на 80 кг, или 20%, яйца - на 37 десятков, или 12%, сахар - на 10 кг, или 2%, сало - на 1 кг, или 1%.

Отметим, для расчетов взяты средняя заработная плата по стране с декабря 2017 года - 8777 грн по апрель 2018 года - 8480 грн и цены на январь и май 2018 года.

Напомним, самые низкие цены на продукты зафиксированы в Тернопольской, Запорожской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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