Названо п'ять регіонів із найнижчими цінами на продукти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Найнижчі ціни на продукти зафіксовані у Тернопільській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях. Про це у Facebook повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
“Найбільше перевагами низьких цін користуються жителі Тернопільщини, де 5 соціальних продуктів мають найнижчу ціну серед усіх інших областей. Друге місце за Запорізькою областю — 4 позиції, третє та четверте місця ділять Рівненська та Харківська області — по 3 позиції з найнижчою вартістю в кожній. З п’ятого по дев’яте місця посідають Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Одеська й Чернівецька області — по 2 позиції в кожній. З десятого по шістнадцяте місця ділять Волинська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Сумська, Чернігівська області — по 1 найменуванню. А в регіонах із 17 по 25 місце немає жодної позиції продуктів із найнижчою ціною. Це Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області та місто Київ”, — написав він.
Найнижчі ціни у порівнянні з середньої ціною по країні у розрізі регіонів:
-
- у Тернопільській області найнижчі ціни на такі продукти: житній хліб — 13,5 грн/кг (середній показник по Україні 16,1 грн); макаронні вироби — 13,2 грн/кг (15,4 грн); гречані крупи — 15,3 грн/кг (17,4 грн); крупи ячні — 8,5 грн/кг (10,3 грн); вершкове масло — 34,1 грн за 200 гр (36,4 грн).
-
- на Запоріжжі вартість рису складає 21,1 грн/кг (23,4 грн); капуста коштує 9,8грн/кг (12,3 грн); буряк — 10,1 грн/кг (12,6 грн); морква — 11,7 грн/кг (13,7 грн).
-
- у Рівненській області найдешевші: сметана — 48,7 грн/кг (52,7 грн); яйця — 20,3 грн за десяток (24,2 грн); картопля — 5,5 грн/кг (7,5 грн).
-
- на Харківщині: філе куряче — 85,4 грн/кг (89,9 грн); вершкове масло — 34,1 грн за 200 гр (36,4 грн); олія соняшникова — 32,9 грн за літр (34,4 грн).
-
- Дніпропетровщина: борошно пшеничне — 8,7 грн/кг (9,9 грн); пшоно — 16 грн/кг (17,9 грн).
-
Нагадаємо, у травні найбільше подорожчали капуста, варені ковбаси, морква, пшоно, морожена риба і яблука.