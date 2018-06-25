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Названы пять регионов с самыми низкими ценами на продукты

Названы пять регионов с самыми низкими ценами на продукты

Киев  •  УНН

 • 11885 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Самые низкие цены на продукты зафиксированы в Тернопольской, Запорожской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом в Facebook сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

“Больше всего преимуществами низких цен пользуются жители Тернопольщины, где 5 социальных продуктов имеют самую низкую цену среди всех областей. Второе место у Запорожской области — 4 позиции, третье и четвертое места делят Ровенская и Харьковская области — по 3 позиции с самой низкой стоимостью в каждой. С пятого по девятое места занимают Днепропетровская, Донецкая, Николаевская, Одесская и Черновицкая области — по 2 позиции в каждой. С десятого по шестнадцатое места делят Волынская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Сумская, Черниговская области — по 1 наименованию. А в регионах с 17 по 25 место нет никакой позиции продуктов с самой низкой ценой. Это Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области и город Киев”, — написал он.

Самые низкие цены по сравнению со средней ценой по стране в разрезе регионов:

  • в Тернопольской области самые низкие цены на такие продукты: ржаной хлеб — 13,5 грн/кг (средний показатель по Украине 16,1 грн), макаронные изделия — 13,2 грн/кг (15,4 грн), гречневые крупы — 15,3 грн/кг (17,4 грн), крупы ячневая — 8,5 грн/кг (10,3 грн), сливочное масло — 34,1 грн за 200 гр (36,4 грн).
  • в Запорожье стоимость риса составляет 21,1 грн/кг (23,4 грн), капуста стоит 9,8 грн/кг (12,3 грн), свекла — 10,1 грн/кг (12,6 грн), морковь — 11,7 грн/кг (13,7 грн).
  • в Ровенской области самые дешевые: сметана — 48,7 грн/кг (52,7 грн), яйца — 20,3 грн за десяток (24,2 грн), картофель — 5,5 грн/кг (7,5 грн).
  • на Харьковщине: филе куриное — 85,4 грн/кг (89,9 грн), сливочное масло — 34,1 грн за 200 гр (36,4 грн), масло подсолнечное — 32,9 грн за литр (34,4 грн).
  • Днепропетровщина: мука пшеничная — 8,7 грн/кг (9,9 грн), пшено — 16 грн/кг (17,9 грн).

Напомним, в мае больше всего подорожали капуста, вареные колбасы, морковь, пшено, мороженая рыба и яблоки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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