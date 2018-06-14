Стало відомо, які продукти у травні подорожчали найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У травні найбільше подорожчали капуста, варені ковбаси, морква, пшоно, морожена риба і яблука. Про це у Facebook повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
“За травень зростання цін спостерігалося на 50% найменувань продуктів, що підлягають державному моніторингу, тоді як за квітень подорожчало більше 80%. У травні 2018 року ТОП-5 продуктів, які зросли найбільше виглядає наступним чином: капуста — на 3,2 грн на одному кілограмі, варені ковбаси — на 1 грн, морква — на 80 коп., пшоно, морожена риба і яблука — на 60 коп. по кожній позиції. У відсотках безперечним лідером є капуста, яка додала 34%, морква — 6%, пшонка і яблука — по 3%, варені ковбаси — 1%”, — написав Дорошенко.
П’ятірка продуктів харчування, що найбільше подешевшали за травень виглядає так: яйця — 2,5 грн на одному десятку, сало — 1,7 грн за кілограм, філе курки — 1,6 грн, гречка — 1,4 грн, м’які сири — 1,2 грн. У відсотках лідером залишились яйця — 9%, гречані крупи — 8%, картопля і цибуля по — 4%, сало — 3%.
По іншим продуктам цінова картина виглядає так: додала в ціні на 30 коп. на кілограмі сметана, на 20 коп. — крупи манні, на 10 коп. — хліб пшеничний з борошна вищого і першого ґатунків, хліб житній, макарони, борошно пшеничне, крупи ячні і молоко. А знизилися в ціні: на 60 коп. на кілограмі — свинина, на 40 коп. — тушки курячі, на 30 коп. — цибуля, картопля і цукор, на 20 коп. — рис, яловичина, олія соняшникова, на 10 коп. — батон, вершкове масло і буряк.
Нагадаємо, Україна ввійшла до десятки країн світу, мешканці яких витрачають на продукти найбільше грошей.