Названы районы и ОТО, которые не присоединились к программе "Доступные лекарства"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. К программе “Доступные лекарства” не присоединился один город, 13 районов и 25 ОТО таких областей: Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Черкасской. Об этом во время селекторного совещания по выполнению правительственной программы “Доступные лекарства” и проведения вакцинации населения сообщила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает УНН.
“К сожалению не все города, районы и ОТО присоединились к этой программе. На сегодняшний день не зарегистрированы договора по одному городу, а именно — Славутичу (Киевская область), а также по 13 районам и 25 ОТО в таких областях как Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Черкасская. Таким образом, средства, предусмотренные на программу, находятся на счетах уполномоченных бюджетных учреждений, но они не регистрируют заявления в органах Казначейства, поэтому оплата не осуществляется”, - сказала она.
На этот год, по словам Слюз, на программу предусмотрено 1 млрд грн. За 2 месяца этого года на места перечислено 166,6 млн грн, однако кассовые расходы за два месяца составили 90,3 млн грн. Она добавила, что 1 марта был перечислен транш по марту — 83,3 млн грн.
Как уточнила она, в апреле 2017 года на реализацию программы было выделено 700 млн грн, из которых освоено 627 млн грн. Разница была направлена в государственный бюджет в виде дохода, что предусмотрено Бюджетным кодексом.
Напомним, с начала действия программы “Доступные лекарства” перечень препаратов, которые предоставляются украинцам бесплатно, увеличился вдвое.