Названы районы и ОТО, которые не присоединились к программе "Доступные лекарства"

“К сожалению не все города, районы и ОТО присоединились к этой программе. На сегодняшний день не зарегистрированы договора по одному городу, а именно — Славутичу (Киевская область), а также по 13 районам и 25 ОТО в таких областях как Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Черкасская. Таким образом, средства, предусмотренные на программу, находятся на счетах уполномоченных бюджетных учреждений, но они не регистрируют заявления в органах Казначейства, поэтому оплата не осуществляется”, - сказала она.

На этот год, по словам Слюз, на программу предусмотрено 1 млрд грн. За 2 месяца этого года на места перечислено 166,6 млн грн, однако кассовые расходы за два месяца составили 90,3 млн грн. Она добавила, что 1 марта был перечислен транш по марту — 83,3 млн грн.

Как уточнила она, в апреле 2017 года на реализацию программы было выделено 700 млн грн, из которых освоено 627 млн ​​грн. Разница была направлена ​​в государственный бюджет в виде дохода, что предусмотрено Бюджетным кодексом.

Напомним, с начала действия программы “Доступные лекарства” перечень препаратов, которые предоставляются украинцам бесплатно, увеличился вдвое.