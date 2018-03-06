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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 55617 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66089 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 69095 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104949 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Названы районы и ОТО, которые не присоединились к программе "Доступные лекарства"

Названы районы и ОТО, которые не присоединились к программе "Доступные лекарства"

Киев  •  УНН

 • 9668 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. К программе “Доступные лекарства” не присоединился один город, 13 районов и 25 ОТО таких областей: Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Черкасской. Об этом во время селекторного совещания по выполнению правительственной программы “Доступные лекарства” и проведения вакцинации населения сообщила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает УНН.

“К сожалению не все города, районы и ОТО присоединились к этой программе. На сегодняшний день не зарегистрированы договора по одному городу, а именно — Славутичу (Киевская область), а также по 13 районам и 25 ОТО в таких областях как Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Черкасская. Таким образом, средства, предусмотренные на программу, находятся на счетах уполномоченных бюджетных учреждений, но они не регистрируют заявления в органах Казначейства, поэтому оплата не осуществляется”, - сказала она.

На этот год, по словам Слюз, на программу предусмотрено 1 млрд грн. За 2 месяца этого года на места перечислено 166,6 млн грн, однако кассовые расходы за два месяца составили 90,3 млн грн. Она добавила, что 1 марта был перечислен транш по марту — 83,3 млн грн.

Как уточнила она, в апреле 2017 года на реализацию программы было выделено 700 млн грн, из которых освоено 627 млн ​​грн. Разница была направлена ​​в государственный бюджет в виде дохода, что предусмотрено Бюджетным кодексом.

Напомним, с начала действия программы “Доступные лекарства” перечень препаратов, которые предоставляются украинцам бесплатно, увеличился вдвое.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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