Названо райони та ОТГ, які не долучились до програми "Доступні ліки"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. До програми “Доступні ліки” не долучилось одне місто, 13 районів та 25 ОТГ таких областей: Київської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Одеської, Рівненської, Сумської, Херсонської та Черкаської. Про це під час селекторної наради щодо виконання урядової програми “Доступні ліки” та проведення вакцинації населення повідомила голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз, передає УНН.
“На жаль не всі міста, райони та ОТГ долучились до цієї програми. На сьогодні не зареєстровано договори по одному місту, а саме — Славутичу (Київська область), а також по 13 районах та 25 ОТГ у таких областях як Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Черкаська. Тобто кошти, передбачені на програму, знаходяться на рахунках уповноважених бюджетних установ, але вони не реєструють заяви в органах Казначейства, тому проплата не здійснюється”, — сказала вона.
На цей рік, за словами Слюз, на програму передбачено 1 млрд грн. За 2 місяці цього року на місця перераховано 166,6 млн грн, проте касові видатки за два місяці склали 90,3 млн грн. Вона додала, що 1 березня було перераховано транш по березню — 83,3 млн грн.
Як уточнила вона, у квітні 2017 року на реалізацію програми було виділено 700 млн грн, з яких освоєно 627 млн грн. Різниця була спрямована до державного бюджету у вигляді доходу, що передбачено Бюджетним кодексом.
Нагадаємо, з початку дії програми “Доступні ліки” перелік препаратів, які надаються українцям безкоштовно, збільшився удвічі.