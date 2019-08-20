Названа предварительная причина массового отравления в Бердянске
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Пациентам, которые употребляли приобретенные на рынках в Бердянске морепродукты, поставили предварительный диагноз - острое кишечное отравление, есть подозрения на холерный вибрион. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Как сообщил собеседник, первый случай заболевания был обнаружен 17 августа, а на следующий день в больницу поступили еще 8 человек. По состоянию на сегодня, к медикам обратились 19 человек.
Также, по данным источника, предварительный диагноз - острое кишечное отравление, однако есть подозрения на холерный вибрион, который является возбудителем холеры.
Напомним, 19 человек отравились морепродуктами, купленными на рынках в курортном городе на северном побережье Азовского моря Бердянске.
Большинство пострадавших связывают свое заболевание с приобретением вышеуказанной продукции в готовом к употреблению виде.